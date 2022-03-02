В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют коронавирусные QR-коды

С 4 марта в Санкт-Петербурге в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки отменят QR-коды, сообщает пресс-служба администрации города.

С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать рестораны, кафе, музеи и выставки, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия и прочие мероприятия, подразумевающие большое скопление людей.

При этом иные установленные ранее ограничения, в том числе обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, продлены до 30 апреля.

Футбольный «Зенит» завтра, 3 марта проведет на своем поле матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против КАМАЗа, начало встречи — в 20.15 (мск). После этого команда сыграет дома 6 марта против «Уфы» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ, для прохода на стадион на эту игру не будут требовать QR-коды.