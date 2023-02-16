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В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита»

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В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита» Андрею Рахову (позывной Арни) и Андрею Ковалишину (позывной Кличко), сообщает «Фонтанка»

Изображение граффити было опубликовано в сообществе фанатов «Зенита» — «Ландскрона» — 16 февраля.

Найти изображение можно на Железнодорожном проспекте, неподалеку от футбольного стадиона.

Согласно изображению, оба погибли 14 февраля в районе Угледара.

Источник: https://www.fontanka.ru/2023/02/16/72066977/
ФК Зенит
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