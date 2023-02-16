В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита»
В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита» Андрею Рахову (позывной Арни) и Андрею Ковалишину (позывной Кличко), сообщает «Фонтанка»
Изображение граффити было опубликовано в сообществе фанатов «Зенита» — «Ландскрона» — 16 февраля.
Найти изображение можно на Железнодорожном проспекте, неподалеку от футбольного стадиона.
Согласно изображению, оба погибли 14 февраля в районе Угледара.
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