В Санкт-Петербурге действие ограничений из-за коронавируса продлили до 20 сентября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ряд действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, до 20 сентября, информирует ТАСС со ссылкой на обновленное постановление о мерах по противодействию распространению инфекции.

В документе указано, что установленный ранее срок ограничений «по 30 августа» нужно «заменить словами «по 20 сентября». Это касается проведения в Петербурге досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц, проведения спортивных, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

При этом, как сообщили в пресс-службе городской администрации, «постановлением снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план, при условии соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта РФ».

Как сообщила пресс-служба, новое постановление касается прежде всего уточнения правил для образовательных учреждений в связи с подготовкой к началу учебного года.

Некоторые ограничения, согласно постановлению, будут отменены не ранее 1 ноября. Эта дата установлена для услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга.