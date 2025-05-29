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В Рязани открыли две инклюзивные площадки для занятий спортом

Алексей Ягудин.
Инклюзивная площадка в Рязани.
Инклюзивная площадка в Рязани.
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На них в комфортных условиях смогут заниматься люди с ограниченными возможностями и простые граждане.

Новые спортивные объекты были открыты на территории Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» и в самом центре Рязани на территории центра уличного спорта «Под мостом». Строительство инклюзивных площадок для горожан стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» — инициативе благотворительной программы ДоброFON компании FONBET.

Торжественное открытие объектов посетили представители органов власти, рязанские спортсмены-паралимпийцы, ветераны СВО, проходящие реабилитацию в многофункциональном реабилитационном центре, а также участники проекта «Герои 62».

Инклюзивная площадка в Рязани.

«Нам очень не хватало площадки, которая появилась сегодня. Нашему социально-реабилитационному центру, который был создан в том числе для семей участников СВО, дали дополнительный импульс к развитию. Мы показываем нашим защитникам, что жизнь после ранений не заканчивается», — отметила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Валентиновна Суворова.

«Теперь у нас есть то место, где мы можем провести спортивные мероприятия. Первые из них состоятся уже 1 июня. Важно, что на площадках могут заниматься не только люди с ограниченными возможностями, но и простые граждане. Это очень качественные профессиональные тренажеры, на каждом из них есть QR-код, перейдя по которому, можно посмотреть инструкции по выполнению упражнений», — рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов.

«Вызов» — очень важный социальный проект. Он стартовал чуть меньше года назад в Москве и вот вышел уже на федеральный уровень. Теперь у наших друзей есть возможность заниматься спортом, общаться. У этих людей сильный характер.

Инклюзивная площадка в Рязани.

Для нас самая главная задача — успеть сделать что-то не столько для себя, но и для общества. Нужно дорасти до того момента, чтобы понять, что все люди, которые окружают тебя, являются настоящей ценностью нашей жизни», — поделился олимпийский чемпион, заместитель генерального директора FONBET Алексей Ягудин.

На площадке центра уличного спорта «Под мостом» можно увидеть изображения рязанских спортсменов, которые добились высоких результатов по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр. Среди них — мастер спорта по настольному теннису Алексей Лисовой, мастера спорта по легкой атлетике Надежда Семенова, Александр Спицин и Мария Богачева.

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