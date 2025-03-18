В РПЛ заявили, что у них нет информации о возможном открытии аэропортов на юге России
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о возможном открытии аэропортов на юге России.
«Возможное открытие аэропортов в южных регионах? У меня нет такой информации», — цитирует Алаева Sport24.
С 2022 года работа аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка и Симферополя временно приостановлена по соображениям безопасности.
Ранее появилась информация о том, что аэропорты начали искать новых сотрудников.
Источник: Sport24
