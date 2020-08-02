В России зафиксировано более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России за все время пандемии зафиксировано более 850 000 случаев заражения инфекцией. На данный момент зарегистрировано 850 870 случаев коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.