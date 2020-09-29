В России зафиксировано 8 232 новых случая заражения коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 232 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.

На первом месте по числу выявленных больных — Москва (2300). Далее следуют Санкт-Петербург (251), Подмосковье (209), Ростовская (190), Нижегородская (168), Воронежская (165), Кемеровская область (153), Ставрополье (146), Свердловская область (143) и Ханты-Мансийский АО (143). Минимальное число новых случаев зафиксировали в Карелии (18), Смоленской области (17), Еврейской АО (15), Псковской области (14) и Чечне (пять).

За последние сутки выздоровели 6749 пациентов, 160 умерли.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 167 805 заболевших в 85 регионах. 952 124 россиянина вылечилось от недуга и 20 545 — умерло.