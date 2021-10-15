В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 999 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 268 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6631), Санкт-Петербурге (2632), Московской области (2110), Самарской области (791) и Нижегородской области (695).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.