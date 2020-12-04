В России за сутки зарегистрировано более 27 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 868), Санкт-Петербурге (3 694), Московской области (1 223), Нижегородской области (496) и Республике Карелия (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.