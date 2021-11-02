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В России за сутки зафиксировали 39 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:05
В России за сутки зафиксировали 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки зафиксировали 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 39 008 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 905 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066), Московской области (2893), Самарской области (1547) и Воронежской области (801).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровел 7 412 631 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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