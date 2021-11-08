В России за сутки зафиксировали 39 400 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4982), Московской области (3429), Санкт-Петербурге (2597), Самарской области (1736) и Воронежской области (799).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 834 495 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода, выздоровели 7 587 560 человек.