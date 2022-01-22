В России за сутки выявлены 57 212 новых случаев заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 25 525 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (16094), Санкт-Петербурге (8451), Московской области (6400), Нижегородской области (1358) и Республике Саха (1003).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаеев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.