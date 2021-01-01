В России за сутки выявлено более 27 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 907), Санкт-Петербурге (3 746), Московской области (1 568), Нижегородской области (506) и Свердловской области (398).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровело 2 580 138 человек.