В России за сутки выявлено 9 167 случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 26 марта, за последние сутки в России выявлено 9 167 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 813), Санкт-Петербурге (782), Московской области (559), Нижегородской области (326) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 501 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек.