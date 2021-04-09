В России за сутки выявлено 9 150 случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 9 апреля, за последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 558 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703), Московской области (594), Нижегородской области (249) и Ростовской области (242)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 623 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 247 летальных исходов, выздоровели 4 248 700 человек.