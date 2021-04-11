В России за сутки выявлено 8 702 случая коронавируса

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 702 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 230 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2090), Санкт-Петербурге (694), Московской области (574), Ростовской области (239) и Нижегородской области (236).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исходов, выздоровели 4 265 509 человек.