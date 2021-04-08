В России за сутки выявлено 8 672 случая коронавируса

По состоянию на четверг, 8 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 672 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 365 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 558 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2024), Санкт-Петербурге (695), Московской области (567), Нижегородской области (243) и Ростовской области (239)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 614 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 845 летальных исходов, выздоровели 4 239 038 человек.