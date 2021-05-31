Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 8 475 случаев коронавируса

11:24
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 614), Санкт-Петербурге (822), Московской области (752), Ростовской области (176) и Воронежской области (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Видео: Неадекватная речь Бузовой на концерте в Волгограде
Россиянка спасла чайку на Кубе, вылечила ее и умерла
В МИД РФ рассказали о сроках поставки газа через Украину

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд