В России за сутки выявлено 8 475 случаев коронавируса
11:24
За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 614), Санкт-Петербурге (822), Московской области (752), Ростовской области (176) и Воронежской области (143).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек.
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