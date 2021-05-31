В России за сутки выявлено 8 475 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 614), Санкт-Петербурге (822), Московской области (752), Ростовской области (176) и Воронежской области (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек.