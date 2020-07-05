В России за сутки выявлено 6 736 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 29,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России выписано из больниц 3 871 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (561), Московской области (492), Санкт-Петербурге (248), Ханты-Мансийском АО (175) и Свердловской области (145).

Всего на данный момент в России выявлено 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.