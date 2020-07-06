В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России выписано из больниц 3 579 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском АО (289), Санкт-Петербурге (280) и Свердловской области (270).

Всего на данный момент в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровело 454 329 человек.