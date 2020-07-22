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В России за сутки выявлено 5862 случая заболевания коронавирусом

10:37
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5862 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 789 190 случаев. Накануне было зарегистрировано 5842 заболевших.

За сутки умерли 165 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев — 12 745. Накануне скончались 153 пациента с коронавирусом.

9669 человек вылечились коронавируса. За все время эпидемии в стране выздоровели 572 053 пациента. Накануне излечились 8782 человека

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