В России за сутки выявлено 24 439 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 697 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 899 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 446), Московской области (2 596), Санкт-Петербурге (1 733), Нижегородской области (411) и Воронежской области (357).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 человек.