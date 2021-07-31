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В России за сутки выявлено 23 807 новых случаев коронавируса

12:00
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За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 771 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3514), Санкт-Петербурге (1915), Московской области (1592), Нижегородской области (539) и Свердловской области (512).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 человек.

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