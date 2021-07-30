В России за сутки выявлено 23 564 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3481), Санкт-Петербурге (1916), Московской области (1453), Нижегородской области (535) и Свердловской области (507).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.