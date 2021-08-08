В России за сутки выявлено 22 866 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22?866 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15?669 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2761), Санкт-Петербурге (1907), Московской области (1527), Нижегородской области (543) и Свердловской области (514).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6?447?750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164?881 летальный исход, выздоровели 5?755?507 человек.