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В России за сутки выявлено 22 857 новых случаев заражения коронавирусом

11:11
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 333 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 679), Санкт-Петербурге (3 287), Московской области (1 381), Нижегородской области (479) и Ростовской области (393).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровело 2 978 764 человека.

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