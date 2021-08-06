В России за сутки выявлено 22 660 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 141 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2583), Санкт-Петербурге (1909), Московской области (1394), Нижегородской области (546) и Свердловской области (524).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.