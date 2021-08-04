В России за сутки выявлено 22 589 новых случаев коронавируса
11:14
За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.
«Из них 9,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 096 человек», — говорится в сообщении оперштаба.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (1 906), Московской области (1 517), Нижегородской области (544) и Свердловской области (511).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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