В России за сутки выявлено 22 589 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 9,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 096 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (1 906), Московской области (1 517), Нижегородской области (544) и Свердловской области (511).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека.