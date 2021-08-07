В России за сутки выявлено 22 320 новых случаев коронавируса
12:08
За последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.
«Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 485 человек», — говорится в сообщении оперштаба.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904), Московской области (1455), Нижегородской области (551) и Свердловской области (520).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 424 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 164 094 летальных исхода, выздоровели 5 739 838 человек.
Дополнительная информация:
Читайте также
Дина Аверина сенсационно вторая в финале художественной гимнастики на Олимпиаде, израильтянка Ашрам — выиграла золото
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю