В России за сутки выявлено 22 320 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 485 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904), Московской области (1455), Нижегородской области (551) и Свердловской области (520).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 424 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 164 094 летальных исхода, выздоровели 5 739 838 человек.