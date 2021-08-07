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В России за сутки выявлено 22 320 новых случаев коронавируса

12:08
Вакцинация от коронавируса. Фото AFP
Вакцинация от коронавируса. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

«Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 485 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904), Московской области (1455), Нижегородской области (551) и Свердловской области (520).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 424 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 164 094 летальных исхода, выздоровели 5 739 838 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3416

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