В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1952), Санкт-Петербурге (1910), Московской области (1540), Нижегородской области (547) и Свердловской области (519).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.