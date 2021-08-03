Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Tokyo 2020
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев коронавируса

11:03
В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев коронавируса. Фото AFP
В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев коронавируса. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1952), Санкт-Петербурге (1910), Московской области (1540), Нижегородской области (547) и Свердловской области (519).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия опустилась на шестое место
Расписание соревнований по вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд