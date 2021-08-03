В России за сутки выявлено 22 010 новых случаев коронавируса
11:03
За последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1952), Санкт-Петербурге (1910), Московской области (1540), Нижегородской области (547) и Свердловской области (519).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 925 летальных исходов, выздоровели 5 659 746 человек.
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