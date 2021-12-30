В России за сутки выявлено 21 073 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 073 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 926 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532), Московской области (977), Свердловской области (524), Челябинской области (490) и Иркутской области (478).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.