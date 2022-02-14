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Сегодня, 12:07

В России за сутки выявлено 180 456 новых случаев заражения коронавирусом

Екатерина Савостина
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 180 456 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 10 451 человека, на 17,4 процента меньше по сравнению с 13 февраля.Зафиксировано 683 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 97 185 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (11 384), Москве (9 616), Московской области (6 398), Новосибирской области (5 824) и Пермском крае (5 545).

Всего за весь период пандемии в России выявлено 14 313 965 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровели 11 333 044 человека.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4341
Коронавирус
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