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В России за сутки выявлено 18 554 случая заражения коронавирусом

12:01
В России за сутки выявлено 18 554 случая заражения коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки выявлено 18 554 случая заражения коронавирусом. Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592), Московской области (718), Свердловской области (506) и Ростовская область (472).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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