В России за сутки выявлено 18 178 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Московской области (758), Свердловской области (511) и Ростовской области (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.