В России за сутки выявлено 17 594 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 534), Московской области (2 323), Санкт-Петербурге (1 092), Нижегородской области (291) и Республике Бурятия (255).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.