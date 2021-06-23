Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 17 594 новых случая коронавируса

11:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 534), Московской области (2 323), Санкт-Петербурге (1 092), Нижегородской области (291) и Республике Бурятия (255).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Роберто Карлос: «Футбол для дружбы» помогает детям вырасти настоящими личностями»
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Франция — Португалия: прогноз от Анатолия Бышовца на матч Евро-2020
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное