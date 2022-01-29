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Сегодня, 11:35

В России за сутки выявлено 113 122 новых случая заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

В России впервые с начала пандемии выявили более 113 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Карен Саркисян
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 113 122 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 14 570 человек — на 3,7 процента больше, чем 28 января. Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 010 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (26 488), Санкт-Петербурге (14 939), Московской области (10 725), Ханты-Мансийском АО (2 978), Пермском крае (2 588) и Свердловской области (2562).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровел 10 189 207 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4234
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