В России за сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 537), Санкт-Петербурге (407), Московской области (339), Ростовской области (244) и Нижегородской области (198).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.