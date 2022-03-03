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Сегодня, 11:15

В России за сутки выявили 93 026 новых случаев заражения коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 93 026 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 10 620 человек, на 9,6 процента меньше по сравнению с 2 марта. Зафиксирован 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 170 689 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4797), Самарской области (3874), Санкт-Петербурге (3562), Республике Башкортостан (3314) и Нижегородской области (3116). В Москве за сутки выявлено 2683 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 685 850 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 011 летальных исходов, выздоровели 14 102 684 человека.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4408
Коронавирус
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