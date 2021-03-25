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В России за сутки выявили 9 221 случай коронавируса

12:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на четверг, 25 марта, за последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 787), Санкт-Петербурге (804), Московской области (540), Нижегородской области (331) и Ростовской области (237).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2657

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