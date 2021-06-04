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В России за сутки выявили 8 947 новых случаев коронавируса

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 530 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 817), Санкт-Петербурге (834), Московской области (766), Ростовской области (161) и Нижегородской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.

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