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В России за сутки выявили 8 817 новых случаев коронавируса

11:30
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на воскресенье, 4 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 817 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 212 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 901), Санкт-Петербурге (711), Московской области (598), Нижегородской области (276) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 374 летальных исхода, выздоровел 4 204 081 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2720

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