В России за сутки выявили 8 386 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 022 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.