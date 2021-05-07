В России за сутки выявили 8 386 новых случаев коронавируса
11:15
За последние сутки в России выявлено 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 022 человека.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210) и Воронежской области (142).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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