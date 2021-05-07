Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 8 386 новых случаев коронавируса

11:15
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 022 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2902

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Эмери в пятый раз сыграет в финале Лиги Европы. А Де Хеа и Кавани отменили невероятный камбэк «Ромы»
Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения от Канады в финале юниорского чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное