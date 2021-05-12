В России за сутки выявили 8 217 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 718), Санкт-Петербурге (734), Московской области (642), Ростовской области (201) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 905 059 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 331 летальный исход, выздоровели 4 518 529 человек.