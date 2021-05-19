В России за сутки выявили 7 920 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 390 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 561 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 096), Санкт-Петербурге (784), Московской области (697), Ростовской области (198) и Воронежской области (141).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 965 летальных исходов, выздоровели 4 581 787 человек.