В России за сутки выявили 5047 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5047 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2498 человек, зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7378 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (402), Санкт-Петербурге (315), Московской области (246), Татарстане (185), Волгоградской области (150) и Свердловской области (147).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 255 337 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 377 571 летальный исход, выздоровели 17 640 979 человек.