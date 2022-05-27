В России за сутки выявили 4619 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 4619 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 1972 человек, зафиксировано 84 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6064 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (319), Санкт-Петербурге (317), Московской области (199), Воронежской области (182), Ростовской области (165) и Нижегородской области (161).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 315 292 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 378 784 летальных исхода, выздоровели 17 719 596 человек.