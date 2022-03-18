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Сегодня, 11:35

В России за сутки выявили 34 442 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 34 442 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 5513 человек, зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 105 064 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (1776), Санкт-Петербурге (1486), Ростовской области (1215), Москве (1292) и Республике Башкортостан (1098).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 518 699 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 363 563 летальных исхода, выздоровели 16 039 709 человек.

Коронавирус
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