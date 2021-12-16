В России за сутки выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1133 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 37 155 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3322), Санкт-Петербурге (1992), Московской области (1262), Красноярский край (726), Краснодарском крае (708).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 131 646 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода, выздоровели 8 876 788 человек.