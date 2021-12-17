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В России за сутки выявили 27 743 новых случая заражения коронавирусом

11:41
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За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 437 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984), Московской области (1452), Красноярском крае (677), Нижегородской области (667).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 159 389 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4031

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Карен Саркисян все материалы автора

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