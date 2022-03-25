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Сегодня, 11:28

В России за сутки выявили 25 382 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
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Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 25 382 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 4212 человек, зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 61 860 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1237), Свердловской области (1164), Ростовской области (1114), Москве (1086) и Воронежской области (977).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 715 390 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 366 618 летальных исходов, выздоровели 16 545 758 человек.

Коронавирус
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